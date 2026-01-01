Bugünkü BSCS Fiyatı

Bugünkü BSCS (BSCS) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 0,39 değişim gösterdi. Mevcut BSCS / USD dönüşüm oranı BSCS başına $ 0 şeklindedir.

BSCS, şu anda piyasa değeri açısından $ 226.032 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 247,73M BSCS şeklindedir. Son 24 saat içinde BSCS, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 1,17 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, BSCS, son bir saatte +%0,19 ve son 7 günde -%2,91 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

BSCS (BSCS) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 226,03K$ 226,03K $ 226,03K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 363,96K$ 363,96K $ 363,96K Dolaşım Arzı 247,73M 247,73M 247,73M Toplam Arz 398.894.655,0 398.894.655,0 398.894.655,0

