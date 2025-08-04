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BTC 2x Flexible Leverage Index Fiyatı (BTC2X-FLI)

Listelenmedi

BTC 2x Flexible Leverage Index (BTC2X-FLI) Canlı Fiyat Grafiği

$56,63
$56,63$56,63
+%1,001D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü BTC 2x Flexible Leverage Index (BTC2X-FLI) Fiyatı

BTC 2x Flexible Leverage Index (BTC2X-FLI), şu anda 56,63 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 4,53M USD piyasa değerine sahiptir. BTC2X-FLI / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

BTC 2x Flexible Leverage Index Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%1,03
BTC 2x Flexible Leverage Index 24 saatlik fiyat değişimi
79,92K USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında BTC 2x Flexible Leverage Index (BTC2X-FLI) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, BTC 2x Flexible Leverage Index / USD fiyat değişimi, $ +0,579578.
Son 30 gün içerisinde, BTC 2x Flexible Leverage Index / USD fiyat değişimi, $ +5,0023261050.
Son 60 gün içerisinde, BTC 2x Flexible Leverage Index / USD fiyat değişimi, $ +10,4157860100.
Son 90 gün içerisinde, BTC 2x Flexible Leverage Index / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,579578+%1,03
30 Gün$ +5,0023261050+%8,83
60 Gün$ +10,4157860100+%18,39
90 Gün$ 0--

BTC 2x Flexible Leverage Index (BTC2X-FLI) Fiyat Analizi

En güncel BTC 2x Flexible Leverage Index fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 55,68
$ 55,68$ 55,68

$ 56,63
$ 56,63$ 56,63

$ 199,13
$ 199,13$ 199,13

--

+%1,03

-%7,01

BTC 2x Flexible Leverage Index (BTC2X-FLI) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 4,53M
$ 4,53M$ 4,53M

--
----

79,92K
79,92K 79,92K

BTC 2x Flexible Leverage Index (BTC2X-FLI) Nedir?

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BTC 2x Flexible Leverage Index (BTC2X-FLI) Kaynağı

Resmi Websitesi

BTC 2x Flexible Leverage Index (BTC2X-FLI) Token Ekonomisi

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BTC2X-FLI Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 BTC2X-FLI / VND
1.490.218,45
1 BTC2X-FLI / AUD
A$87,2102
1 BTC2X-FLI / GBP
42,4725
1 BTC2X-FLI / EUR
48,7018
1 BTC2X-FLI / USD
$56,63
1 BTC2X-FLI / MYR
RM239,5449
1 BTC2X-FLI / TRY
2.303,1421
1 BTC2X-FLI / JPY
¥8.324,61
1 BTC2X-FLI / ARS
ARS$77.257,4775
1 BTC2X-FLI / RUB
4.515,6762
1 BTC2X-FLI / INR
4.965,3184
1 BTC2X-FLI / IDR
Rp928.360,5072
1 BTC2X-FLI / KRW
78.434,8152
1 BTC2X-FLI / PHP
3.243,7664
1 BTC2X-FLI / EGP
￡E.2.742,5909
1 BTC2X-FLI / BRL
R$317,128
1 BTC2X-FLI / CAD
C$77,5831
1 BTC2X-FLI / BDT
6.836,3736
1 BTC2X-FLI / NGN
85.933,1935
1 BTC2X-FLI / UAH
2.335,9875
1 BTC2X-FLI / VES
Bs6.965,49
1 BTC2X-FLI / CLP
$54.421,43
1 BTC2X-FLI / PKR
Rs15.858,0989
1 BTC2X-FLI / KZT
30.348,017
1 BTC2X-FLI / THB
฿1.837,6435
1 BTC2X-FLI / TWD
NT$1.691,5381
1 BTC2X-FLI / AED
د.إ207,8321
1 BTC2X-FLI / CHF
Fr45,304
1 BTC2X-FLI / HKD
HK$444,5455
1 BTC2X-FLI / MAD
.د.م511,3689
1 BTC2X-FLI / MXN
$1.066,9092
1 BTC2X-FLI / PLN
209,531
1 BTC2X-FLI / RON
лв248,0394
1 BTC2X-FLI / SEK
kr548,1784
1 BTC2X-FLI / BGN
лв95,7047
1 BTC2X-FLI / HUF
Ft19.507,3361
1 BTC2X-FLI / CZK
1.203,9538
1 BTC2X-FLI / KWD
د.ك17,27215
1 BTC2X-FLI / ILS
192,542