BTC Proxy Fiyatı (BTCPX)
BTC Proxy (BTCPX), şu anda 13.302,83 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 3,48M USD piyasa değerine sahiptir. BTCPX / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, BTC Proxy / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, BTC Proxy / USD fiyat değişimi, $ -1.448,9003442610.
Son 60 gün içerisinde, BTC Proxy / USD fiyat değişimi, $ -4.511,8995665720.
Son 90 gün içerisinde, BTC Proxy / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|--
|30 Gün
|$ -1.448,9003442610
|-%10,89
|60 Gün
|$ -4.511,8995665720
|-%33,91
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel BTC Proxy fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
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-%1,47
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
An institutional Bitcoin Bridge used to unlock Bitcoin for DeFi 2.0 with no gas and no slippage and insured custody. BTC Proxy features (3,3) Staking and Bonding via the PRXY Governance token
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