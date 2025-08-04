BTC Proxy (BTCPX) Nedir?

An institutional Bitcoin Bridge used to unlock Bitcoin for DeFi 2.0 with no gas and no slippage and insured custody. BTC Proxy features (3,3) Staking and Bonding via the PRXY Governance token

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BTC Proxy (BTCPX) Kaynağı Resmi Websitesi

BTC Proxy (BTCPX) Token Ekonomisi

BTC Proxy (BTCPX) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. BTCPX tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!