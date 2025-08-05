Bueno (BUENO) Nedir?

Miazaki's pet mainecoon. Bueno is the name of Kendu Miazaki's cat. Kendu Miazaki is the founder of one of the largest meme coins on ETH of 2024 - $KENDU. Miazaki will be supporting Bueno. It is unique in the fact that no eth project founder has a cat token on solana which is named after his real cat. Bueno is a icon token of Kendu Miazaki's pet cat. The project is a cat meme coin on solana which is inspired by Kendu and Kendu Miazaki himself.

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Bueno (BUENO) Kaynağı Resmi Websitesi

Bueno (BUENO) Token Ekonomisi

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