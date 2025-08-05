Buildr (BLDR) Nedir?

Buildr is an AI-powered on-chain companion that enables users to launch tokens, perform token swaps, place limit orders, and automate DeFi actions using natural language. Built on BNB Smart Chain, Buildr combines AI with blockchain infrastructure to simplify on-chain execution. The $BLDR token powers the Buildr platform, providing access to exclusive features, agent usage, governance, and rev-share.

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Buildr (BLDR) Kaynağı Resmi Websitesi

Buildr (BLDR) Token Ekonomisi

Buildr (BLDR) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. BLDR tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!