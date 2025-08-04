BurnedFi Fiyatı (BURN)
BurnedFi (BURN), şu anda 2,4 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 30,66M USD piyasa değerine sahiptir. BURN / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, BurnedFi / USD fiyat değişimi, $ -0,048491093053755.
Son 30 gün içerisinde, BurnedFi / USD fiyat değişimi, $ +0,9819218400.
Son 60 gün içerisinde, BurnedFi / USD fiyat değişimi, $ +0,6958646400.
Son 90 gün içerisinde, BurnedFi / USD fiyat değişimi, $ +0,0992807015655944.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0,048491093053755
|-%1,97
|30 Gün
|$ +0,9819218400
|+%40,91
|60 Gün
|$ +0,6958646400
|+%28,99
|90 Gün
|$ +0,0992807015655944
|+%4,32
En güncel BurnedFi fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-%0,44
-%1,97
-%21,96
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
The token symbols $burnedFi (shortened as $burn) and $burnBuild (shortened as $build) are used in the following references. Convert your $burn tokens into an equivalent amount of $BNB and mint $build tokens as proof. Assumption: Burning 1000 $burn tokens worth 1 $BNB will mint 1 $build token as your proof. Simultaneously, an additional 1 $build token will be minted and distributed to all $build holders [based on $build holdings]. If you are the first to burn $burn tokens worth 1 $BNB, you will receive 1 $build and 1 $build reflection, totaling 2 tokens. When the second burn, with tokens worth 2 $BNB, occurs, the participant will receive 2 $build proofs and 1 $build reflection. You will also receive 1 $build (as you occupy 50% of the share). And so on! - Claim Rewards: Reward calculation: Your holdings of $build - Your proof (build) = BNB reward you can claim. Assuming your initial burn value was 1 $build (proof), when you accumulate 10 $build, you can claim a reward of 9 $BNB! Regardless of the quantity of your $build proofs, they will be reset to zero when you claim the reward. Don't claim rewards too easily; leave them for community development. - Invite Rewards: When a burner uses your link to burn $burn tokens, you can receive a 10% reward in $burn tokens. If you were also invited, the person who invited you can also receive a 5% reward in $burn tokens. The remaining $burn tokens will be transferred to the black hole (0xdead) address, at least 85%.
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₫63.156
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€2,064
|1 BURN / USD
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|1 BURN / MYR
RM10,152
|1 BURN / TRY
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ARS$3.274,2
|1 BURN / RUB
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|1 BURN / INR
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|1 BURN / IDR
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|1 BURN / KRW
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|1 BURN / PHP
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￡E.116,232
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R$13,44
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₦3.641,88
|1 BURN / UAH
₴99
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Bs295,2
|1 BURN / CLP
$2.306,4
|1 BURN / PKR
Rs672,072
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₸1.286,16
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฿77,88
|1 BURN / TWD
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|1 BURN / AED
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Fr1,92
|1 BURN / HKD
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$45,216
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zł8,856
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лв4,056
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Ft826,44
|1 BURN / CZK
Kč50,976
|1 BURN / KWD
د.ك0,732
|1 BURN / ILS
₪8,16