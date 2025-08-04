BUSD (BUSD) Nedir?

Binance USD (BUSD) is a stable coin pegged to USD that has received approval from the New York State Department of Financial Services (NYDFS). BUSD will be available for direct purchase and redemption at a rate of 1 BUSD = 1 USD.

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BUSD (BUSD) Token Ekonomisi

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