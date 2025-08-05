Buttercat (BUTT) Nedir?

Buttercat is a meme coin built on the Solana network, characterized by its theme of a cat made entirely out of butter. This meme coin follows the cat meta but stands out because of its unique and entertaining narrative, revolving around a butter cat. The project includes various kinds of memes, humor and creativity. Buttercat aims to engage the community with its playful concept, making it a memorable meme coin.

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Buttercat (BUTT) Kaynağı Resmi Websitesi

Buttercat (BUTT) Token Ekonomisi

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