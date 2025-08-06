Buy the DIP (DIP) Nedir?

You know what they always tell you: buy the DIP. THIS IS THE DIP. If BTC monthly price change is positive, we will burn the same percentage increase, up to 5% If BTC monthly price change is negative, we will burn the same percentage decrease, up to 10%

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Buy the DIP (DIP) Token Ekonomisi

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