Bugünkü Allora Fiyatı

Bugünkü Allora (ALLO) fiyatı $ 0,4573 olup, son 24 saatte % 53,33 değişim gösterdi. Mevcut ALLO / USD dönüşüm oranı ALLO başına $ 0,4573 şeklindedir.

Allora, şu anda piyasa değeri açısından $ 91,69M ile 331. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 200,50M ALLO şeklindedir. Son 24 saat içinde ALLO, $ 0,3 (en düşük) ile $ 0,91 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 1,7028285892718207 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,42833258913545225 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, ALLO, son bir saatte -%0,20 ve son 7 günde +%52,43 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 5,09M seviyesine ulaştı.

Allora (ALLO) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.331 Piyasa Değeri $ 91,69M$ 91,69M $ 91,69M Hacim (24 Sa) $ 5,09M$ 5,09M $ 5,09M Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 457,30M$ 457,30M $ 457,30M Dolaşım Arzı 200,50M 200,50M 200,50M Maksimum Arz 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Toplam Arz 785.499.999 785.499.999 785.499.999 Dolaşım Oranı %20,05 Herkese Açık Blok Zinciri ETH

Şu anki Allora piyasa değeri $ 91,69M olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 5,09M. Dolaşımdaki ALLO arzı 200,50M olup, toplam arzı 785499999. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 457,30M.