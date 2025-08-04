BUZ Hakkında Daha Fazla Bilgi

BUZ Fiyat Bilgileri

BUZ Resmi Websitesi

BUZ Token Ekonomisi

BUZ Fiyat Tahmini

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

Buz Economy Logosu

Buz Economy Fiyatı (BUZ)

Listelenmedi

Buz Economy (BUZ) Canlı Fiyat Grafiği

$0,073925
$0,073925$0,073925
%0,001D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Buz Economy (BUZ) Fiyatı

Buz Economy (BUZ), şu anda 0,07394 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 1,11M USD piyasa değerine sahiptir. BUZ / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Buz Economy Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%0,01
Buz Economy 24 saatlik fiyat değişimi
15,00M USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki BUZ / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, BUZ fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

USD Bazında Buz Economy (BUZ) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Buz Economy / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Buz Economy / USD fiyat değişimi, $ -0,0115415977.
Son 60 gün içerisinde, Buz Economy / USD fiyat değişimi, $ -0,0158499114.
Son 90 gün içerisinde, Buz Economy / USD fiyat değişimi, $ -0,01077120687442998.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0+%0,01
30 Gün$ -0,0115415977-%15,60
60 Gün$ -0,0158499114-%21,43
90 Gün$ -0,01077120687442998-%12,71

Buz Economy (BUZ) Fiyat Analizi

En güncel Buz Economy fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,073846
$ 0,073846$ 0,073846

$ 0,074516
$ 0,074516$ 0,074516

$ 0,646605
$ 0,646605$ 0,646605

+%0,01

+%0,01

-%4,38

Buz Economy (BUZ) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 1,11M
$ 1,11M$ 1,11M

--
----

15,00M
15,00M 15,00M

Buz Economy (BUZ) Nedir?

The Buz Economy is a LaunchPad on Base. Buz provides a robust ecosystem designed to propel projects to success with a suite of unique tools and resources. Projects launched with Buz harness the power of the BUZ token, tools and partners, seamlessly integrating into the Buz economy. Buz facilitates strategic partnerships, offering critical networking opportunities. Projects also benefit from increased reach and visibility through access to an expansive audience.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Buz Economy (BUZ) Kaynağı

Resmi Websitesi

Buz Economy (BUZ) Token Ekonomisi

Buz Economy (BUZ) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. BUZ tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Buz Economy (BUZ) Hakkında Diğer Sorular

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

BUZ Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 BUZ / VND
1.945,7311
1 BUZ / AUD
A$0,1138676
1 BUZ / GBP
0,055455
1 BUZ / EUR
0,0635884
1 BUZ / USD
$0,07394
1 BUZ / MYR
RM0,3127662
1 BUZ / TRY
3,0071398
1 BUZ / JPY
¥10,86918
1 BUZ / ARS
ARS$100,325489
1 BUZ / RUB
5,9033696
1 BUZ / INR
6,4793622
1 BUZ / IDR
Rp1.212,1309536
1 BUZ / KRW
102,1266674
1 BUZ / PHP
4,2338044
1 BUZ / EGP
￡E.3,5801748
1 BUZ / BRL
R$0,40667
1 BUZ / CAD
C$0,1012978
1 BUZ / BDT
9,0044132
1 BUZ / NGN
112,7133966
1 BUZ / UAH
3,0847768
1 BUZ / VES
Bs9,09462
1 BUZ / CLP
$71,3521
1 BUZ / PKR
Rs20,9575536
1 BUZ / KZT
39,923903
1 BUZ / THB
฿2,391959
1 BUZ / TWD
NT$2,203412
1 BUZ / AED
د.إ0,2713598
1 BUZ / CHF
Fr0,059152
1 BUZ / HKD
HK$0,5796896
1 BUZ / MAD
.د.م0,6698964
1 BUZ / MXN
$1,3878538
1 BUZ / PLN
0,2720992
1 BUZ / RON
лв0,3231178
1 BUZ / SEK
kr0,713521
1 BUZ / BGN
лв0,1242192
1 BUZ / HUF
Ft25,4176144
1 BUZ / CZK
1,5682674
1 BUZ / KWD
د.ك0,0225517
1 BUZ / ILS
0,251396