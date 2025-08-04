Bybit Staked SOL Fiyatı (BBSOL)
Bybit Staked SOL (BBSOL), şu anda 178,29 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 350,19M USD piyasa değerine sahiptir. BBSOL / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, Bybit Staked SOL / USD fiyat değişimi, $ +1,012.
Son 30 gün içerisinde, Bybit Staked SOL / USD fiyat değişimi, $ +18,5599176840.
Son 60 gün içerisinde, Bybit Staked SOL / USD fiyat değişimi, $ +12,9810096360.
Son 90 gün içerisinde, Bybit Staked SOL / USD fiyat değişimi, $ +23,79977387694215.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +1,012
|+%0,57
|30 Gün
|$ +18,5599176840
|+%10,41
|60 Gün
|$ +12,9810096360
|+%7,28
|90 Gün
|$ +23,79977387694215
|+%15,41
En güncel Bybit Staked SOL fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-%0,35
+%0,57
-%15,78
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
BybitSOL is Bybit's gateway into the Solana DeFi ecosystem, giving users multiple options to earn from multiple off and on-chain yield sources. Key Takeaways: bbSOL allows users to earn staking rewards on Solana while retaining liquidity, making it a versatile tool in the realm of DeFi. Bybit's liquid staking protocol automatically reflects rewards in bbSOL's value, enabling seamless participation in DeFi activities without manual intervention. Despite potential risks, such as slashing and value fluctuations, bbSOL's security, fee structure and multiple use cases make it a strong option for maximizing crypto assets.
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|1 BBSOL / VND
₫4.691.701,35
|1 BBSOL / AUD
A$274,5666
|1 BBSOL / GBP
￡133,7175
|1 BBSOL / EUR
€153,3294
|1 BBSOL / USD
$178,29
|1 BBSOL / MYR
RM754,1667
|1 BBSOL / TRY
₺7.251,0543
|1 BBSOL / JPY
¥26.208,63
|1 BBSOL / ARS
ARS$243.232,1325
|1 BBSOL / RUB
₽14.218,6275
|1 BBSOL / INR
₹15.632,4672
|1 BBSOL / IDR
Rp2.922.786,4176
|1 BBSOL / KRW
₩246.938,7816
|1 BBSOL / PHP
₱10.212,4512
|1 BBSOL / EGP
￡E.8.634,5847
|1 BBSOL / BRL
R$998,424
|1 BBSOL / CAD
C$244,2573
|1 BBSOL / BDT
৳21.523,1688
|1 BBSOL / NGN
₦270.546,1605
|1 BBSOL / UAH
₴7.354,4625
|1 BBSOL / VES
Bs21.929,67
|1 BBSOL / CLP
$171.336,69
|1 BBSOL / PKR
Rs49.926,5487
|1 BBSOL / KZT
₸95.545,611
|1 BBSOL / THB
฿5.785,5105
|1 BBSOL / TWD
NT$5.325,5223
|1 BBSOL / AED
د.إ654,3243
|1 BBSOL / CHF
Fr142,632
|1 BBSOL / HKD
HK$1.399,5765
|1 BBSOL / MAD
.د.م1.609,9587
|1 BBSOL / MXN
$3.358,9836
|1 BBSOL / PLN
zł657,8901
|1 BBSOL / RON
лв780,9102
|1 BBSOL / SEK
kr1.722,2814
|1 BBSOL / BGN
лв301,3101
|1 BBSOL / HUF
Ft61.394,1615
|1 BBSOL / CZK
Kč3.786,8796
|1 BBSOL / KWD
د.ك54,37845
|1 BBSOL / ILS
₪606,186