camel (CAMEL) Nedir?

First camel on bnb chain, Mubarak's camel.Ship of the desert Camel was a project created on four.meme and was a CTO project on bnbchain . Camel is a fully community-driven meme, full of energy, enthusiasm and sunshine, spreading the spirit of Camel and spreading the entrepreneurial spirit of cz. Mubarak's camel is the boat of the desert, the camel will accompany Mubarak to the moon, although the road is far, but the distance will be bright!

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