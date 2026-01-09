Bugünkü Camelcorn Fiyatı

Bugünkü Camelcorn (CANELCORN) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 12,39 değişim gösterdi. Mevcut CANELCORN / USD dönüşüm oranı CANELCORN başına $ 0 şeklindedir.

Camelcorn, şu anda piyasa değeri açısından $ 194.913 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,79M CANELCORN şeklindedir. Son 24 saat içinde CANELCORN, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00121992 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, CANELCORN, son bir saatte -%0,38 ve son 7 günde -%39,47 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Camelcorn (CANELCORN) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 194,91K$ 194,91K $ 194,91K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 194,91K$ 194,91K $ 194,91K Dolaşım Arzı 999,79M 999,79M 999,79M Toplam Arz 999.787.392,420116 999.787.392,420116 999.787.392,420116

Şu anki Camelcorn piyasa değeri $ 194,91K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki CANELCORN arzı 999,79M olup, toplam arzı 999787392.420116. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 194,91K.