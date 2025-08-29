Cap USD (CUSD) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,999873 $ 0,999873 $ 0,999873 24 sa Düşük $ 1,0 $ 1,0 $ 1,0 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,999873$ 0,999873 $ 0,999873 24 sa Yüksek $ 1,0$ 1,0 $ 1,0 Tüm Zamanların En Yükseği $ 1,0$ 1,0 $ 1,0 En Düşük Fiyat $ 0,999873$ 0,999873 $ 0,999873 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,02 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%0,03 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

Cap USD (CUSD) canlı fiyatı $1. CUSD, son 24 saat içinde en düşük $ 0,999873 ve en yüksek $ 1,0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. CUSD için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 1,0, en düşük fiyatı ise $ 0,999873 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, CUSD son bir saatte +%0,02 değişim gösterdi, 24 saatte +%0,03 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Cap USD (CUSD) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 71,60M$ 71,60M $ 71,60M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 71,60M$ 71,60M $ 71,60M Dolaşım Arzı 71,59M 71,59M 71,59M Toplam Arz 71.587.197,9413673 71.587.197,9413673 71.587.197,9413673

Şu anki Cap USD piyasa değeri $ 71,60M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki CUSD arzı 71,59M olup, toplam arzı 71587197.9413673. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 71,60M.