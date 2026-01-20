Capx AI Fiyatı (CAPX)
Bugünkü Capx AI (CAPX) fiyatı $ 0,210509 olup, son 24 saatte % 0,49 değişim gösterdi. Mevcut CAPX / USD dönüşüm oranı CAPX başına $ 0,210509 şeklindedir.
Capx AI, şu anda piyasa değeri açısından $ 21.577.163 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 102,50M CAPX şeklindedir. Son 24 saat içinde CAPX, $ 0,209384 (en düşük) ile $ 0,210751 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,301788 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,208945 olmuştur.
Kısa vadeli performansta, CAPX, son bir saatte +%0,02 ve son 7 günde -%3,29 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.
Şu anki Capx AI piyasa değeri $ 21,58M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki CAPX arzı 102,50M olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 210,51M.
+%0,02
+%0,49
-%3,29
-%3,29
Gün içerisinde, Capx AI / USD fiyat değişimi, $ +0,00102901.
Son 30 gün içerisinde, Capx AI / USD fiyat değişimi, $ -0,0049636759.
Son 60 gün içerisinde, Capx AI / USD fiyat değişimi, $ -0,0387194045.
Son 90 gün içerisinde, Capx AI / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0,00102901
|+%0,49
|30 Gün
|$ -0,0049636759
|-%2,35
|60 Gün
|$ -0,0387194045
|-%18,39
|90 Gün
|$ 0
|--
2040 yılında Capx AI fiyatı, potansiyel olarak %0,00 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ -- seviyesine ulaşabilir.
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
|Tarih (UTC+8)
|Tür
|Bilgiler
|01-19 07:38:00
|Değerli Metaller
現貨黃金和白銀雙雙創下歷史新高
|01-18 14:28:43
|Sektör Haberleri
加密市场情绪维持"中性"，整体从先前水平回升
|01-17 23:48:56
|Zincir Üstü Veriler
過去24小時內，全網爆倉總計7,879.2萬美元，主要為空頭部位
|01-17 12:58:01
|Sektör Haberleri
昨日,美國比特幣現貨ETF錄得3.947億美元淨流出,而以太坊ETF則錄得470萬美元淨流入
|01-16 15:51:00
|Sektör Haberleri
24小時現貨資金流入/流出排名：ETH淨流出1.82億美元，AIN淨流入913萬美元；
|01-16 13:11:00
|Sektör Haberleri
US Spot Bitcoin ETF 昨日录得1.002亿美元净流入，标志着连续四个交易日净流入
MEXC'de piyasa verileri mevcut olan en popüler kripto paralar
Şu anda piyasada yoğun ilgi çeken popüler kripto para birimleri
Son zamanlarda listelenen ve alım satım için uygun olan kripto para birimleri
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.