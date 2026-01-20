Bugünkü Capx AI Fiyatı

Bugünkü Capx AI (CAPX) fiyatı $ 0,210509 olup, son 24 saatte % 0,49 değişim gösterdi. Mevcut CAPX / USD dönüşüm oranı CAPX başına $ 0,210509 şeklindedir.

Capx AI, şu anda piyasa değeri açısından $ 21.577.163 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 102,50M CAPX şeklindedir. Son 24 saat içinde CAPX, $ 0,209384 (en düşük) ile $ 0,210751 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,301788 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,208945 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, CAPX, son bir saatte +%0,02 ve son 7 günde -%3,29 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Capx AI (CAPX) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 21,58M$ 21,58M $ 21,58M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 210,51M$ 210,51M $ 210,51M Dolaşım Arzı 102,50M 102,50M 102,50M Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

