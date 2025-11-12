Bugünkü Card Strategy Fiyatı

Bugünkü Card Strategy (CSTRAT) fiyatı $ 0,01492533 olup, son 24 saatte % 8,87 değişim gösterdi. Mevcut CSTRAT / USD dönüşüm oranı CSTRAT başına $ 0,01492533 şeklindedir.

Card Strategy, şu anda piyasa değeri açısından $ 430.537 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 28,85M CSTRAT şeklindedir. Son 24 saat içinde CSTRAT, $ 0,01483406 (en düşük) ile $ 0,01647739 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,074296 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,01162732 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, CSTRAT, son bir saatte -%0,48 ve son 7 günde -%4,51 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Card Strategy (CSTRAT) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 430,54K Hacim (24 Sa) -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 432,00K Dolaşım Arzı 28,85M Toplam Arz 28.943.957,906946335

