CASH (CASH) Nedir?

$Cash is a memecoin from the Aptos chain with utility designed for degen traders. Building on the tradition of the founding fathers of the US, we believe in preserving freedom and free market principles, with free and fair distribution, driven by the community and not just as a memecoin, as it has useful features ,$Cash is a different memecoin far from current animals or personalities, whose goal is to unite the community and grow the Aptos chain

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CASH (CASH) Token Ekonomisi

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