Catamoto (CATA) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Düşük $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0$ 0 $ 0 24 sa Yüksek $ 0$ 0 $ 0 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00132487$ 0,00132487 $ 0,00132487 En Düşük Fiyat $ 0$ 0 $ 0 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%47,03 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%29,90 Fiyat Değişimi (7 G) -%11,09 Fiyat Değişimi (7 G) -%11,09

Catamoto (CATA) canlı fiyatı --. CATA, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. CATA için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00132487, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, CATA son bir saatte -%47,03 değişim gösterdi, 24 saatte +%29,90 ve son 7 günde -%11,09 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Catamoto (CATA) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 21,08K$ 21,08K $ 21,08K Dolaşım Arzı 0,00 0,00 0,00 Toplam Arz 20.000.000.000,0 20.000.000.000,0 20.000.000.000,0

Şu anki Catamoto piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki CATA arzı 0,00 olup, toplam arzı 20000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 21,08K.