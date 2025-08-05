Catfish Fiyatı (CATFISH)
Catfish (CATFISH), şu anda 0 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 37,68K USD piyasa değerine sahiptir. CATFISH / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, Catfish / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Catfish / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Catfish / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Catfish / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+%2,06
|30 Gün
|$ 0
|+%13,60
|60 Gün
|$ 0
|+%12,20
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Catfish fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+%1,92
+%2,06
-%12,93
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Introducing "I'LL BE YOUR LAST CATFISH TONIGHT" ($CATFISH), a unique and refreshing cryptocurrency that defies the norms of meme coins. In a crypto space saturated with misleading projects, $CATFISH embraces the unexpected in a positive way. Unlike the typical catfish that deceives, this coin thrives on transparency and authenticity. It stands out as a beacon of truth, weathering market fluctuations and false promises to emerge as the last one standing. In a world of fake hype and dubious developers, $CATFISH challenges the status quo, proving that sometimes, embracing the unexpected can lead to genuine treasure. The project is committed to enduring the storms of the crypto market and providing a real and lasting value proposition. $CATFISH's tokenomics further emphasize its commitment to transparency and community trust. With a total supply of 1 billion tokens, the project implements a 0% tax on transactions, LP (liquidity pool) is burned, and minting is revoked. The team has taken concrete steps to ensure the longevity and stability of the project, with 20 SOL (Solana) allocated to the LP. The performance metrics displayed on the Telegram channel showcase impressive percentage gains, emphasizing the coin's potential to provide unexpected returns. $CATFISH is more than just a meme coin; it's a symbol of resilience, truth, and the joy of the unexpected in the ever-evolving world of cryptocurrencies.
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