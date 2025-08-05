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Cathena Gold Fiyatı (CGO)

Listelenmedi

Cathena Gold (CGO) Canlı Fiyat Grafiği

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+%1,401D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Cathena Gold (CGO) Fiyatı

Cathena Gold (CGO), şu anda 0 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 44,63K USD piyasa değerine sahiptir. CGO / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Cathena Gold Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%1,42
Cathena Gold 24 saatlik fiyat değişimi
11,99B USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Cathena Gold (CGO) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Cathena Gold / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Cathena Gold / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Cathena Gold / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Cathena Gold / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0+%1,42
30 Gün$ 0+%1,24
60 Gün$ 0-%24,80
90 Gün$ 0--

Cathena Gold (CGO) Fiyat Analizi

En güncel Cathena Gold fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+%1,47

+%1,42

+%6,40

Cathena Gold (CGO) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 44,63K
$ 44,63K$ 44,63K

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11,99B
11,99B 11,99B

Cathena Gold (CGO) Nedir?

Cathena Gold is the main driving factor and in-game currency for the Web3 game Knights of Cathena. Use it to collect NFT-Items, upgrade your troops, and increase your rank.

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Cathena Gold (CGO) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

Cathena Gold (CGO) Token Ekonomisi

Cathena Gold (CGO) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. CGO tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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CGO Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 CGO / VND
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1 CGO / AUD
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1 CGO / GBP
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1 CGO / EUR
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1 CGO / BRL
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1 CGO / CAD
C$--
1 CGO / BDT
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1 CGO / NGN
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1 CGO / UAH
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1 CGO / VES
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1 CGO / CLP
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1 CGO / PKR
Rs--
1 CGO / KZT
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1 CGO / THB
฿--
1 CGO / TWD
NT$--
1 CGO / AED
د.إ--
1 CGO / CHF
Fr--
1 CGO / HKD
HK$--
1 CGO / MAD
.د.م--
1 CGO / MXN
$--
1 CGO / PLN
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1 CGO / RON
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1 CGO / SEK
kr--
1 CGO / BGN
лв--
1 CGO / HUF
Ft--
1 CGO / CZK
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1 CGO / KWD
د.ك--
1 CGO / ILS
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