Cathena Gold (CGO) Nedir?

Cathena Gold is the main driving factor and in-game currency for the Web3 game Knights of Cathena. Use it to collect NFT-Items, upgrade your troops, and increase your rank.

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Cathena Gold (CGO) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

Cathena Gold (CGO) Token Ekonomisi

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