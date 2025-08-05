Cerebro Fiyatı (CRX)
Cerebro (CRX), şu anda 0,00311748 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 31,18K USD piyasa değerine sahiptir. CRX / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, Cerebro / USD fiyat değişimi, $ +0,00017155.
Son 30 gün içerisinde, Cerebro / USD fiyat değişimi, $ +0,0009912099.
Son 60 gün içerisinde, Cerebro / USD fiyat değişimi, $ +0,0008787989.
Son 90 gün içerisinde, Cerebro / USD fiyat değişimi, $ -0,004186190887733234.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0,00017155
|+%5,82
|30 Gün
|$ +0,0009912099
|+%31,80
|60 Gün
|$ +0,0008787989
|+%28,19
|90 Gün
|$ -0,004186190887733234
|-%57,31
En güncel Cerebro fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+%1,07
+%5,82
-%3,31
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Powered by our Novel CCC (Cross-Chain-Communication Protocol) & zkSync layer for privacy and settling transactions, Cerebro is a mighty addition to have in every trades toolbox. Cerebro Bot provides one access point to trade tokens across all supported chains, eliminating the need for traders to interact with multiple wallets, exchanges, or bridges. Simple commands allow users to perform complex cross-chain swaps without leaving the bot interface. Utilizing a proprietary routing protocol, Cerebro Bot optimizes the transaction flow by: - Automatically detecting the token’s native chain. - Finding the best route for the swap across chains. - Executing the trade without the user needing to manage multiple steps. Example: Buy a ERC-20 Token (Pepe) with SOL (On solana network)
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