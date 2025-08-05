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CGAI Fiyatı (CGAI)

Listelenmedi

CGAI (CGAI) Canlı Fiyat Grafiği

$0,00014543
$0,00014543$0,00014543
+%3,501D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü CGAI (CGAI) Fiyatı

CGAI (CGAI), şu anda 0 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 82,34K USD piyasa değerine sahiptir. CGAI / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

CGAI Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%2,45
CGAI 24 saatlik fiyat değişimi
566,22M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında CGAI (CGAI) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, CGAI / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, CGAI / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, CGAI / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, CGAI / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0+%2,45
30 Gün$ 0+%2,14
60 Gün$ 0-%0,84
90 Gün$ 0--

CGAI (CGAI) Fiyat Analizi

En güncel CGAI fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00526633
$ 0,00526633$ 0,00526633

+%1,49

+%2,45

-%13,11

CGAI (CGAI) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 82,34K
$ 82,34K$ 82,34K

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566,22M
566,22M 566,22M

CGAI (CGAI) Nedir?

CGAI (Confidential Generative AI) is an innovative AI framework designed to empower users to create, train, and deploy AI agents that adapt, execute actions, and interact based on real-time information. With a strong focus on privacy, CGAI utilizes GhostDrive© and Filecoin for secure data management and client-side encryption, ensuring users maintain full ownership and control of their data. CGAI introduces a decentralized AI ecosystem where users can monetize AI agents by leasing or recruiting agents to tackle complex workflows, integrating seamlessly with Web2 and Web3 environments. The platform supports predefined automations, multi-agent systems, and tokenized datasets, allowing users to enhance productivity and generate value. Key utilities include: - AI-as-a-Service for creating content (images, videos, audio). - Secure tokenization and decentralized storage of files. - Integration with blockchain ecosystems like TON and Solana. CGAI's mission is to drive a collaborative AI economy where agents continuously evolve, innovate, and deliver real-world impact.

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CGAI (CGAI) Kaynağı

Resmi Websitesi

CGAI (CGAI) Token Ekonomisi

CGAI (CGAI) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. CGAI tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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CGAI Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 CGAI / VND
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1 CGAI / AUD
A$--
1 CGAI / GBP
--
1 CGAI / EUR
--
1 CGAI / USD
$--
1 CGAI / MYR
RM--
1 CGAI / TRY
--
1 CGAI / JPY
¥--
1 CGAI / ARS
ARS$--
1 CGAI / RUB
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1 CGAI / INR
--
1 CGAI / IDR
Rp--
1 CGAI / KRW
--
1 CGAI / PHP
--
1 CGAI / EGP
￡E.--
1 CGAI / BRL
R$--
1 CGAI / CAD
C$--
1 CGAI / BDT
--
1 CGAI / NGN
--
1 CGAI / UAH
--
1 CGAI / VES
Bs--
1 CGAI / CLP
$--
1 CGAI / PKR
Rs--
1 CGAI / KZT
--
1 CGAI / THB
฿--
1 CGAI / TWD
NT$--
1 CGAI / AED
د.إ--
1 CGAI / CHF
Fr--
1 CGAI / HKD
HK$--
1 CGAI / MAD
.د.م--
1 CGAI / MXN
$--
1 CGAI / PLN
--
1 CGAI / RON
лв--
1 CGAI / SEK
kr--
1 CGAI / BGN
лв--
1 CGAI / HUF
Ft--
1 CGAI / CZK
--
1 CGAI / KWD
د.ك--
1 CGAI / ILS
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