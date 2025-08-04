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Chain Games Fiyatı (CHAIN)

Listelenmedi

Chain Games (CHAIN) Canlı Fiyat Grafiği

$0,0212754
$0,0212754$0,0212754
+%7,001D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Chain Games (CHAIN) Fiyatı

Chain Games (CHAIN), şu anda 0,02128296 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 8,08M USD piyasa değerine sahiptir. CHAIN / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Chain Games Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%7,05
Chain Games 24 saatlik fiyat değişimi
379,87M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Chain Games (CHAIN) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Chain Games / USD fiyat değişimi, $ +0,00140246.
Son 30 gün içerisinde, Chain Games / USD fiyat değişimi, $ +0,0016975033.
Son 60 gün içerisinde, Chain Games / USD fiyat değişimi, $ -0,0032449554.
Son 90 gün içerisinde, Chain Games / USD fiyat değişimi, $ -0,01346763152037117.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,00140246+%7,05
30 Gün$ +0,0016975033+%7,98
60 Gün$ -0,0032449554-%15,24
90 Gün$ -0,01346763152037117-%38,75

Chain Games (CHAIN) Fiyat Analizi

En güncel Chain Games fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,0198805
$ 0,0198805$ 0,0198805

$ 0,02180671
$ 0,02180671$ 0,02180671

$ 1,03
$ 1,03$ 1,03

+%1,24

+%7,05

-%17,42

Chain Games (CHAIN) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 8,08M
$ 8,08M$ 8,08M

--
----

379,87M
379,87M 379,87M

Chain Games (CHAIN) Nedir?

The CHAIN token is the primary medium of exchange used for all entry fees and contest payouts on the Chain Games network.

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Chain Games (CHAIN) Kaynağı

Resmi Websitesi

Chain Games (CHAIN) Token Ekonomisi

Chain Games (CHAIN) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. CHAIN tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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CHAIN Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 CHAIN / VND
560,0610924
1 CHAIN / AUD
A$0,0327757584
1 CHAIN / GBP
0,01596222
1 CHAIN / EUR
0,0183033456
1 CHAIN / USD
$0,02128296
1 CHAIN / MYR
RM0,0900269208
1 CHAIN / TRY
0,8655779832
1 CHAIN / JPY
¥3,12859512
1 CHAIN / ARS
ARS$29,03527818
1 CHAIN / RUB
1,69731606
1 CHAIN / INR
1,8660899328
1 CHAIN / IDR
Rp348,9009277824
1 CHAIN / KRW
29,4777509184
1 CHAIN / PHP
1,2190879488
1 CHAIN / EGP
￡E.1,0307337528
1 CHAIN / BRL
R$0,119184576
1 CHAIN / CAD
C$0,0291576552
1 CHAIN / BDT
2,5692789312
1 CHAIN / NGN
32,295827652
1 CHAIN / UAH
0,8779221
1 CHAIN / VES
Bs2,61780408
1 CHAIN / CLP
$20,45292456
1 CHAIN / PKR
Rs5,9598672888
1 CHAIN / KZT
11,405538264
1 CHAIN / THB
฿0,690632052
1 CHAIN / TWD
NT$0,6357220152
1 CHAIN / AED
د.إ0,0781084632
1 CHAIN / CHF
Fr0,017026368
1 CHAIN / HKD
HK$0,167071236
1 CHAIN / MAD
.د.م0,1921851288
1 CHAIN / MXN
$0,4009709664
1 CHAIN / PLN
0,0785341224
1 CHAIN / RON
лв0,0932193648
1 CHAIN / SEK
kr0,2055933936
1 CHAIN / BGN
лв0,0359682024
1 CHAIN / HUF
Ft7,328787276
1 CHAIN / CZK
0,4520500704
1 CHAIN / KWD
د.ك0,0064913028
1 CHAIN / ILS
0,072362064