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Chainflip Fiyatı (FLIP)

Listelenmedi

Chainflip (FLIP) Canlı Fiyat Grafiği

$0,427921
$0,427921$0,427921
-%4,601D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Chainflip (FLIP) Fiyatı

Chainflip (FLIP), şu anda 0,427883 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 27,38M USD piyasa değerine sahiptir. FLIP / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Chainflip Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
-%4,61
Chainflip 24 saatlik fiyat değişimi
63,99M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Chainflip (FLIP) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Chainflip / USD fiyat değişimi, $ -0,0207082989759277.
Son 30 gün içerisinde, Chainflip / USD fiyat değişimi, $ +0,1511122727.
Son 60 gün içerisinde, Chainflip / USD fiyat değişimi, $ +0,0224841391.
Son 90 gün içerisinde, Chainflip / USD fiyat değişimi, $ +0,01708608556618645.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,0207082989759277-%4,61
30 Gün$ +0,1511122727+%35,32
60 Gün$ +0,0224841391+%5,25
90 Gün$ +0,01708608556618645+%4,16

Chainflip (FLIP) Fiyat Analizi

En güncel Chainflip fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,427681
$ 0,427681$ 0,427681

$ 0,449995
$ 0,449995$ 0,449995

$ 9,48
$ 9,48$ 9,48

+%0,02

-%4,61

-%6,42

Chainflip (FLIP) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 27,38M
$ 27,38M$ 27,38M

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63,99M
63,99M 63,99M

Chainflip (FLIP) Nedir?

Chainflip is a decentralised, trustless protocol that allows users to easily exchange cryptocurrency assets across a range of networks and blockchains without losing custody of their assets in the process. The Chainflip protocol allows users to swap assets between major blockchains without any wrapped tokens, traditional bridging, and at extremely competitive pricing using a novel and unique ‘Just-inTime’ based Automated Market Maker, dubbed the JIT AMM. It is totally generalised, decentralised, and can be integrated with any chain using any transaction type. The protocol is secured by a set of 150 validators staking Chainflip’s native FLIP token. FLIP is primarily a utility token. Validators require FLIP in order to stake, and in turn are rewarded in FLIP. Value is returned indirectly to Validators through protocol fees. Additionally, every swap conducted on the platform results in the automatic buying and burning of FLIP tokens through the liquidity pool system, which puts deflationary pressure on the network as trading volume increases.

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Chainflip (FLIP) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

Chainflip (FLIP) Token Ekonomisi

Chainflip (FLIP) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. FLIP tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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FLIP Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 FLIP / VND
11.259,741145
1 FLIP / AUD
A$0,65893982
1 FLIP / GBP
0,32091225
1 FLIP / EUR
0,36797938
1 FLIP / USD
$0,427883
1 FLIP / MYR
RM1,80994509
1 FLIP / TRY
17,40200161
1 FLIP / JPY
¥62,898801
1 FLIP / ARS
ARS$583,73938275
1 FLIP / RUB
34,12366925
1 FLIP / INR
37,51678144
1 FLIP / IDR
Rp7.014,47428752
1 FLIP / KRW
592,63507032
1 FLIP / PHP
24,50913824
1 FLIP / EGP
￡E.20,72237369
1 FLIP / BRL
R$2,3961448
1 FLIP / CAD
C$0,58619971
1 FLIP / BDT
51,65403576
1 FLIP / NGN
649,29105835
1 FLIP / UAH
17,65017375
1 FLIP / VES
Bs52,629609
1 FLIP / CLP
$411,195563
1 FLIP / PKR
Rs119,82007649
1 FLIP / KZT
229,3024997
1 FLIP / THB
฿13,88480335
1 FLIP / TWD
NT$12,78086521
1 FLIP / AED
د.إ1,57033061
1 FLIP / CHF
Fr0,3423064
1 FLIP / HKD
HK$3,35888155
1 FLIP / MAD
.د.م3,86378349
1 FLIP / MXN
$8,06131572
1 FLIP / PLN
1,57888827
1 FLIP / RON
лв1,87412754
1 FLIP / SEK
kr4,13334978
1 FLIP / BGN
лв0,72312227
1 FLIP / HUF
Ft147,34151105
1 FLIP / CZK
9,08823492
1 FLIP / KWD
د.ك0,130504315
1 FLIP / ILS
1,4548022