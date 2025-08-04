Chainflip Fiyatı (FLIP)
Chainflip (FLIP), şu anda 0,427883 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 27,38M USD piyasa değerine sahiptir. FLIP / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, Chainflip / USD fiyat değişimi, $ -0,0207082989759277.
Son 30 gün içerisinde, Chainflip / USD fiyat değişimi, $ +0,1511122727.
Son 60 gün içerisinde, Chainflip / USD fiyat değişimi, $ +0,0224841391.
Son 90 gün içerisinde, Chainflip / USD fiyat değişimi, $ +0,01708608556618645.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0,0207082989759277
|-%4,61
|30 Gün
|$ +0,1511122727
|+%35,32
|60 Gün
|$ +0,0224841391
|+%5,25
|90 Gün
|$ +0,01708608556618645
|+%4,16
En güncel Chainflip fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+%0,02
-%4,61
-%6,42
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Chainflip is a decentralised, trustless protocol that allows users to easily exchange cryptocurrency assets across a range of networks and blockchains without losing custody of their assets in the process. The Chainflip protocol allows users to swap assets between major blockchains without any wrapped tokens, traditional bridging, and at extremely competitive pricing using a novel and unique ‘Just-inTime’ based Automated Market Maker, dubbed the JIT AMM. It is totally generalised, decentralised, and can be integrated with any chain using any transaction type. The protocol is secured by a set of 150 validators staking Chainflip’s native FLIP token. FLIP is primarily a utility token. Validators require FLIP in order to stake, and in turn are rewarded in FLIP. Value is returned indirectly to Validators through protocol fees. Additionally, every swap conducted on the platform results in the automatic buying and burning of FLIP tokens through the liquidity pool system, which puts deflationary pressure on the network as trading volume increases.
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|1 FLIP / VND
₫11.259,741145
|1 FLIP / AUD
A$0,65893982
|1 FLIP / GBP
￡0,32091225
|1 FLIP / EUR
€0,36797938
|1 FLIP / USD
$0,427883
|1 FLIP / MYR
RM1,80994509
|1 FLIP / TRY
₺17,40200161
|1 FLIP / JPY
¥62,898801
|1 FLIP / ARS
ARS$583,73938275
|1 FLIP / RUB
₽34,12366925
|1 FLIP / INR
₹37,51678144
|1 FLIP / IDR
Rp7.014,47428752
|1 FLIP / KRW
₩592,63507032
|1 FLIP / PHP
₱24,50913824
|1 FLIP / EGP
￡E.20,72237369
|1 FLIP / BRL
R$2,3961448
|1 FLIP / CAD
C$0,58619971
|1 FLIP / BDT
৳51,65403576
|1 FLIP / NGN
₦649,29105835
|1 FLIP / UAH
₴17,65017375
|1 FLIP / VES
Bs52,629609
|1 FLIP / CLP
$411,195563
|1 FLIP / PKR
Rs119,82007649
|1 FLIP / KZT
₸229,3024997
|1 FLIP / THB
฿13,88480335
|1 FLIP / TWD
NT$12,78086521
|1 FLIP / AED
د.إ1,57033061
|1 FLIP / CHF
Fr0,3423064
|1 FLIP / HKD
HK$3,35888155
|1 FLIP / MAD
.د.م3,86378349
|1 FLIP / MXN
$8,06131572
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|1 FLIP / RON
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|1 FLIP / SEK
kr4,13334978
|1 FLIP / BGN
лв0,72312227
|1 FLIP / HUF
Ft147,34151105
|1 FLIP / CZK
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|1 FLIP / KWD
د.ك0,130504315
|1 FLIP / ILS
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