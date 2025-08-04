Charlie (CHARLIE) Nedir?

Charlie is a meme-based ERC-20 token with zero tax, renounced ownership, and no transaction limits. It was featured in Ethereum’s official GitHub and blog as a meme-ready concept, inspiring the creation of the token. Designed to be fully decentralized and owned by its holders, Charlie represents open participation, Ethereum-native meme culture, and on-chain identity with no central control or roadmap.

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Charlie (CHARLIE) Kaynağı Resmi Websitesi

Charlie (CHARLIE) Token Ekonomisi

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