Chester ($CHESTER) Nedir?

$CHESTER is a memecoin on the Abstract Chain named after the chain's co-founder Luca Netz's dog. Chester is Luca's current dog and beloved companion. Luca Netz adopted Chester in 2023, and this is a tribute coin to him as the co-founder of the Abstract chain. This token is dedicated to Chester, Luca and the future of Abstract. This is a meme coin for entertainment purposes focused on building a great community on the Abstract chain and raising awareness of the Abstract ecosystem.

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Chester ($CHESTER) Token Ekonomisi

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