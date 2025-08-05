Chiba Wan (CHIB) Nedir?

CHIBA Coin is a meme token inspired by the Chiba-Wan rescue of Kabosu, the Shiba Inu behind Dogecoin. The project celebrates the origins of the dog coin movement, honoring the dogs that sparked meme coin culture, such as DOGE, SHIB, and NEIRO. CHIBA aims to build on this legacy by fostering a strong community and offering a token that connects crypto enthusiasts with the origins of meme coins while ensuring transparency, security, and long-term growth.

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Chiba Wan (CHIB) Kaynağı Resmi Websitesi

Chiba Wan (CHIB) Token Ekonomisi

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