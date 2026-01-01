Bugünkü Chihuahua Chain Fiyatı

Bugünkü Chihuahua Chain (HUAHUA) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 16,10 değişim gösterdi. Mevcut HUAHUA / USD dönüşüm oranı HUAHUA başına $ 0 şeklindedir.

Chihuahua Chain, şu anda piyasa değeri açısından $ 520.749 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 114,08B HUAHUA şeklindedir. Son 24 saat içinde HUAHUA, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00983165 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, HUAHUA, son bir saatte +%0,13 ve son 7 günde +%5,48 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Chihuahua Chain (HUAHUA) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 520,75K$ 520,75K $ 520,75K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 554,52K$ 554,52K $ 554,52K Dolaşım Arzı 114,08B 114,08B 114,08B Toplam Arz 121.474.325.929,0 121.474.325.929,0 121.474.325.929,0

Şu anki Chihuahua Chain piyasa değeri $ 520,75K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki HUAHUA arzı 114,08B olup, toplam arzı 121474325929.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 554,52K.