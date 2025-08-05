Chill Trump (CHILLT) Nedir?

The $CHILLT project combines the lighthearted appeal of internet meme culture with a satirical take on contemporary personalities, specifically blending the relaxed vibe of "ChillGuy" and the bold, iconic style of Donald Trump. Purpose: The token is designed to provide a fun and engaging entry point into cryptocurrency while fostering a community centered around humor, creativity, and financial empowerment. Vision: To create a token that not only entertains but also educates and connects individuals in the crypto space, leveraging the viral power of memes to foster financial inclusion and awareness.

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Chill Trump (CHILLT) Kaynağı Resmi Websitesi

Chill Trump (CHILLT) Token Ekonomisi

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