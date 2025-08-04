Chinese Doge Wow Fiyatı (CHIDO)
Chinese Doge Wow (CHIDO), şu anda 0,00159189 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 1,51M USD piyasa değerine sahiptir. CHIDO / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, Chinese Doge Wow / USD fiyat değişimi, $ +0,00011915.
Son 30 gün içerisinde, Chinese Doge Wow / USD fiyat değişimi, $ -0,0003864878.
Son 60 gün içerisinde, Chinese Doge Wow / USD fiyat değişimi, $ +0,0001943312.
Son 90 gün içerisinde, Chinese Doge Wow / USD fiyat değişimi, $ +0,0004685054689961052.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0,00011915
|+%8,09
|30 Gün
|$ -0,0003864878
|-%24,27
|60 Gün
|$ +0,0001943312
|+%12,21
|90 Gün
|$ +0,0004685054689961052
|+%41,70
En güncel Chinese Doge Wow fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+%0,16
+%8,09
-%19,08
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Chido is a community meme coin that has been created on the Base chain. The project launched in June 2024 as part of the Chinese meta season that followed on from Pei Pei. The project is a community takeover with everything being funded and paid for by the community. We have a marketing wallet with around 2% of supply to ensure project longevity and ongoing viability. Our distribution is very healthy having benefited from the token being in circulation for over 6 months.
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|1 CHIDO / VND
₫41,89058535
|1 CHIDO / AUD
A$0,0024515106
|1 CHIDO / GBP
￡0,0011939175
|1 CHIDO / EUR
€0,0013690254
|1 CHIDO / USD
$0,00159189
|1 CHIDO / MYR
RM0,0067336947
|1 CHIDO / TRY
₺0,0647421663
|1 CHIDO / JPY
¥0,23400783
|1 CHIDO / ARS
ARS$2,1717359325
|1 CHIDO / RUB
₽0,1269532275
|1 CHIDO / INR
₹0,1395769152
|1 CHIDO / IDR
Rp26,0965532016
|1 CHIDO / KRW
₩2,2048313256
|1 CHIDO / PHP
₱0,0911834592
|1 CHIDO / EGP
￡E.0,0770952327
|1 CHIDO / BRL
R$0,008914584
|1 CHIDO / CAD
C$0,0021808893
|1 CHIDO / BDT
৳0,1921729608
|1 CHIDO / NGN
₦2,4156134805
|1 CHIDO / UAH
₴0,0656654625
|1 CHIDO / VES
Bs0,19580247
|1 CHIDO / CLP
$1,52980629
|1 CHIDO / PKR
Rs0,4457769567
|1 CHIDO / KZT
₸0,853093851
|1 CHIDO / THB
฿0,0516568305
|1 CHIDO / TWD
NT$0,0475497543
|1 CHIDO / AED
د.إ0,0058422363
|1 CHIDO / CHF
Fr0,001273512
|1 CHIDO / HKD
HK$0,0124963365
|1 CHIDO / MAD
.د.م0,0143747667
|1 CHIDO / MXN
$0,0299912076
|1 CHIDO / PLN
zł0,0058740741
|1 CHIDO / RON
лв0,0069724782
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kr0,0153776574
|1 CHIDO / BGN
лв0,0026902941
|1 CHIDO / HUF
Ft0,5481673215
|1 CHIDO / CZK
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|1 CHIDO / KWD
د.ك0,00048552645
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