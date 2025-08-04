Chitan (CHITAN) Nedir?

Chitan was born in a quaint coastal town in Japan, where otters lived harmoniously along the serene shores. From a young age, Chitan stood out with his playful antics and expressive features. His human caretakers at the local marine sanctuary quickly noticed his knack for getting into amusing situations. Whether he was trying to balance a pebble on his head or diving enthusiastically into the water, Chitan's charm was undeniable.

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Chitan (CHITAN) Kaynağı Resmi Websitesi

Chitan (CHITAN) Token Ekonomisi

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