Bugünkü CipherNet Token Fiyatı

Bugünkü CipherNet Token (CINET) fiyatı $ 0.00033712 olup, son 24 saatte % 11.55 değişim gösterdi. Mevcut CINET / USD dönüşüm oranı CINET başına $ 0.00033712 şeklindedir.

CipherNet Token, şu anda piyasa değeri açısından $ 337,119 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999.99M CINET şeklindedir. Son 24 saat içinde CINET, $ 0.00030035 (en düşük) ile $ 0.00040215 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0.00046984 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0.00005485 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, CINET, son bir saatte -5.64% ve son 7 günde +15.22% hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

CipherNet Token (CINET) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 337.12K$ 337.12K $ 337.12K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 337.12K$ 337.12K $ 337.12K Dolaşım Arzı 999.99M 999.99M 999.99M Toplam Arz 999,987,562.519427 999,987,562.519427 999,987,562.519427

