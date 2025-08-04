Circle USYC (USYC) Nedir?

USYC: Tokenized Money Market Fund Hashnote International Short Duration Yield Fund Ltd. invests in short-term U.S. Treasury Bills and performs repo/reverse repo activities as the underlying asset of the USYC token. USYC earns short-term Fed rate returns. Tokenization enables the fund to deliver rapid transactions, onchain transparency, and seamless composability—while maintaining strong controls across regulatory and credit dimensions.

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Circle USYC (USYC) Kaynağı Resmi Websitesi

Circle USYC (USYC) Token Ekonomisi

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