Citadel by Virtuals (CITDEL) Nedir?

Citadel is an AI agent tracks macro indicators—such as monetary policy, market liquidity, and macro trends—alongside expert commentary and market sentiment to provide actionable insights. Citadel analyzes central bank updates, inflation, unemployment data, and other economic indicators to benefit both TradFi and DeFi investors Holding 200,000 or more $CITDEL tokens unlocks exclusive access to the terminal, where you can interact with Citadel directly at https://www.citadelagent.ai

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Citadel by Virtuals (CITDEL) Kaynağı Resmi Websitesi

Citadel by Virtuals (CITDEL) Token Ekonomisi

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