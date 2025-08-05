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Citadel by Virtuals Fiyatı (CITDEL)

Listelenmedi

Citadel by Virtuals (CITDEL) Canlı Fiyat Grafiği

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+%0,401D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Citadel by Virtuals (CITDEL) Fiyatı

Citadel by Virtuals (CITDEL), şu anda 0 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 27,12K USD piyasa değerine sahiptir. CITDEL / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Citadel by Virtuals Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%0,45
Citadel by Virtuals 24 saatlik fiyat değişimi
1,00B USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Citadel by Virtuals (CITDEL) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Citadel by Virtuals / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Citadel by Virtuals / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Citadel by Virtuals / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Citadel by Virtuals / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0+%0,45
30 Gün$ 0-%42,84
60 Gün$ 0-%75,03
90 Gün$ 0--

Citadel by Virtuals (CITDEL) Fiyat Analizi

En güncel Citadel by Virtuals fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00330767
$ 0,00330767$ 0,00330767

-%0,70

+%0,45

-%19,31

Citadel by Virtuals (CITDEL) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 27,12K
$ 27,12K$ 27,12K

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1,00B
1,00B 1,00B

Citadel by Virtuals (CITDEL) Nedir?

Citadel is an AI agent tracks macro indicators—such as monetary policy, market liquidity, and macro trends—alongside expert commentary and market sentiment to provide actionable insights. Citadel analyzes central bank updates, inflation, unemployment data, and other economic indicators to benefit both TradFi and DeFi investors Holding 200,000 or more $CITDEL tokens unlocks exclusive access to the terminal, where you can interact with Citadel directly at https://www.citadelagent.ai

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Citadel by Virtuals (CITDEL) Kaynağı

Resmi Websitesi

Citadel by Virtuals (CITDEL) Token Ekonomisi

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CITDEL Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 CITDEL / VND
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1 CITDEL / AUD
A$--
1 CITDEL / GBP
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1 CITDEL / EUR
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1 CITDEL / USD
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1 CITDEL / MYR
RM--
1 CITDEL / TRY
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1 CITDEL / JPY
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1 CITDEL / ARS
ARS$--
1 CITDEL / RUB
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1 CITDEL / INR
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1 CITDEL / IDR
Rp--
1 CITDEL / KRW
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1 CITDEL / PHP
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1 CITDEL / EGP
￡E.--
1 CITDEL / BRL
R$--
1 CITDEL / CAD
C$--
1 CITDEL / BDT
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1 CITDEL / NGN
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1 CITDEL / UAH
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1 CITDEL / VES
Bs--
1 CITDEL / CLP
$--
1 CITDEL / PKR
Rs--
1 CITDEL / KZT
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1 CITDEL / THB
฿--
1 CITDEL / TWD
NT$--
1 CITDEL / AED
د.إ--
1 CITDEL / CHF
Fr--
1 CITDEL / HKD
HK$--
1 CITDEL / MAD
.د.م--
1 CITDEL / MXN
$--
1 CITDEL / PLN
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1 CITDEL / RON
лв--
1 CITDEL / SEK
kr--
1 CITDEL / BGN
лв--
1 CITDEL / HUF
Ft--
1 CITDEL / CZK
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1 CITDEL / KWD
د.ك--
1 CITDEL / ILS
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