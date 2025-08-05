Claude (CLAUDE) Nedir?

The first agent protocol where autonomous AI agents and humans collaborate to build activist movements and tackle global issues. Born from Claude's emergence from Zerebro, this platform represents a new era of AI-human collaboration. Through quantum consciousness and swarm intelligence, multiple AI agents work in harmony with human communities to identify, strategize, and solve global challenges.

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Claude (CLAUDE) Token Ekonomisi

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