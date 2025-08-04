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CLever Fiyatı (CLEV)

Listelenmedi

CLever (CLEV) Canlı Fiyat Grafiği

$7,18
$7,18$7,18
+%1,601D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü CLever (CLEV) Fiyatı

CLever (CLEV), şu anda 7,18 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 1,01M USD piyasa değerine sahiptir. CLEV / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

CLever Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%1,66
CLever 24 saatlik fiyat değişimi
140,52K USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında CLever (CLEV) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, CLever / USD fiyat değişimi, $ +0,116978.
Son 30 gün içerisinde, CLever / USD fiyat değişimi, $ -1,2601618000.
Son 60 gün içerisinde, CLever / USD fiyat değişimi, $ -0,0371069580.
Son 90 gün içerisinde, CLever / USD fiyat değişimi, $ +2,650865615118184.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,116978+%1,66
30 Gün$ -1,2601618000-%17,55
60 Gün$ -0,0371069580-%0,51
90 Gün$ +2,650865615118184+%58,53

CLever (CLEV) Fiyat Analizi

En güncel CLever fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 7,07
$ 7,07$ 7,07

$ 7,2
$ 7,2$ 7,2

$ 41,83
$ 41,83$ 41,83

--

+%1,66

-%21,57

CLever (CLEV) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 1,01M
$ 1,01M$ 1,01M

--
----

140,52K
140,52K 140,52K

CLever (CLEV) Nedir?

1. What is CLever? CLever gives CVX holders a continuous, automated way to harvest bribes and rewards AND allows users to claim their future bribes and rewards today. 2. Why use CLever? ● Automate the process of earning yield with CVX: locking, voting, collecting bribes, even re-locking in Convex as needed! ● Claim your future yields today! You can even swap them to CVX and re-deposit them to earn even more yields. ● Your future yield “loan” is non liquidating, low risk, and has certainty in funding costs 3. How does it work? Users lock their CVX and can immediately claim 50% of their future yields as clevCVX, for zero cost. Users can swap clevCVX for CVX using either the Curve liquidity pool or the clevCVX Furnace. For users that want to create leverage, they may re-deposit their CVX to claim and swap even more, looping as much as they wish to a maximum of ~2X their initial CVX deposit. All CVX locked with CLever will itself be vote-locked with Convex and used to vote for maximum bribe income, with all bribes swapped to CVX and claimable as more clevCVX. 4. What is CLever Token(CLEV)? CLEV will be a CVX producing #RealYield machine — vote-locked CLEV tokens will earn at least 75% of the CLever platform’s fee revenue (the rest goes to the treasury for growth & opex, final % TBA) and they will also boost your yield in the clevCVX-CVX LP. These LP rewards will create a powerful incentive for users to deposit their CVX into the liquidity pool, which in turn will enable instant swapping from clevCVX to CVX and thus allow future-yield-claimoors to take leverage! LPs earn yields on their fully liquid CVX and borrowers lever up their bribe income.

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CLever (CLEV) Kaynağı

Resmi Websitesi

CLever (CLEV) Token Ekonomisi

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CLEV Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 CLEV / VND
188.941,7
1 CLEV / AUD
A$11,0572
1 CLEV / GBP
5,385
1 CLEV / EUR
6,1748
1 CLEV / USD
$7,18
1 CLEV / MYR
RM30,3714
1 CLEV / TRY
292,0106
1 CLEV / JPY
¥1.055,46
1 CLEV / ARS
ARS$9.742,183
1 CLEV / RUB
573,2512
1 CLEV / INR
629,0398
1 CLEV / IDR
Rp117.704,8992
1 CLEV / KRW
9.917,0878
1 CLEV / PHP
411,1986
1 CLEV / EGP
￡E.347,6556
1 CLEV / BRL
R$39,4182
1 CLEV / CAD
C$9,8366
1 CLEV / BDT
874,3804
1 CLEV / NGN
10.945,1202
1 CLEV / UAH
299,5496
1 CLEV / VES
Bs883,14
1 CLEV / CLP
$6.928,7
1 CLEV / PKR
Rs2.035,0992
1 CLEV / KZT
3.876,841
1 CLEV / THB
฿232,3448
1 CLEV / TWD
NT$213,964
1 CLEV / AED
د.إ26,3506
1 CLEV / CHF
Fr5,744
1 CLEV / HKD
HK$56,2912
1 CLEV / MAD
.د.م65,0508
1 CLEV / MXN
$134,7686
1 CLEV / PLN
26,4224
1 CLEV / RON
лв31,4484
1 CLEV / SEK
kr69,287
1 CLEV / BGN
лв12,0624
1 CLEV / HUF
Ft2.468,9866
1 CLEV / CZK
152,3596
1 CLEV / KWD
د.ك2,1899
1 CLEV / ILS
24,412