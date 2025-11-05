CLIPPED (CLIPPED) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Düşük $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0$ 0 $ 0 24 sa Yüksek $ 0$ 0 $ 0 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0$ 0 $ 0 En Düşük Fiyat $ 0$ 0 $ 0 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,63 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%33,41 Fiyat Değişimi (7 G) -%45,85 Fiyat Değişimi (7 G) -%45,85

CLIPPED (CLIPPED) canlı fiyatı --. CLIPPED, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. CLIPPED için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, CLIPPED son bir saatte +%0,63 değişim gösterdi, 24 saatte +%33,41 ve son 7 günde -%45,85 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

CLIPPED (CLIPPED) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 38,84K$ 38,84K $ 38,84K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 38,84K$ 38,84K $ 38,84K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki CLIPPED piyasa değeri $ 38,84K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki CLIPPED arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 38,84K.