CLONES (CLONES) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00271052 $ 0,00271052 $ 0,00271052 24 sa Düşük $ 0,00373031 $ 0,00373031 $ 0,00373031 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00271052$ 0,00271052 $ 0,00271052 24 sa Yüksek $ 0,00373031$ 0,00373031 $ 0,00373031 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00448057$ 0,00448057 $ 0,00448057 En Düşük Fiyat $ 0,00271052$ 0,00271052 $ 0,00271052 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,48 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%10,63 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

CLONES (CLONES) canlı fiyatı $0,0032762. CLONES, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00271052 ve en yüksek $ 0,00373031 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. CLONES için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00448057, en düşük fiyatı ise $ 0,00271052 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, CLONES son bir saatte -%0,48 değişim gösterdi, 24 saatte -%10,63 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

CLONES (CLONES) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 3,19M$ 3,19M $ 3,19M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 3,28M$ 3,28M $ 3,28M Dolaşım Arzı 975,00M 975,00M 975,00M Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki CLONES piyasa değeri $ 3,19M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki CLONES arzı 975,00M olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 3,28M.