CLONES Hakkında Daha Fazla Bilgi

CLONES Fiyat Bilgileri

CLONES Whitepaper

CLONES Resmi Websitesi

CLONES Token Ekonomisi

CLONES Fiyat Tahmini

CLONES Fiyatı (CLONES)

1 CLONES / USD Canlı Fiyatı:

$0,0032762
$0,0032762
-%10,601D
CLONES (CLONES) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-20 13:50:08 (UTC+8)

CLONES (CLONES) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,00271052
24 sa Düşük
$ 0,00373031
24 sa Yüksek

$ 0,00271052
$ 0,00373031
$ 0,00448057
$ 0,00271052
-%0,48

-%10,63

--

--

CLONES (CLONES) canlı fiyatı $0,0032762. CLONES, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00271052 ve en yüksek $ 0,00373031 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. CLONES için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00448057, en düşük fiyatı ise $ 0,00271052 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, CLONES son bir saatte -%0,48 değişim gösterdi, 24 saatte -%10,63 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

CLONES (CLONES) Piyasa Bilgileri

$ 3,19M
--
$ 3,28M
975,00M
1.000.000.000,0
Şu anki CLONES piyasa değeri $ 3,19M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki CLONES arzı 975,00M olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 3,28M.

CLONES (CLONES) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, CLONES / USD fiyat değişimi, $ -0,000389793731136729.
Son 30 gün içerisinde, CLONES / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, CLONES / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, CLONES / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,000389793731136729-%10,63
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

CLONES (CLONES) Nedir?

World's 1st Decentralized AI Training Platform where YOU create, own & trade the IP. Anything a human can do on a desktop can be captured as training data, tokenized & traded, enabling true liquid ownership of AI datasets powering computer-use agents. For the first time, you hold the tools to create value in the data economy, fueling the leap from thinking AI agents to doing AI agents—where you create the data they need to perform.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

CLONES (CLONES) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

CLONES Fiyat Tahmini (USD)

CLONES (CLONES) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? CLONES (CLONES) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak CLONES için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

CLONES fiyat tahminini hemen kontrol edin!

CLONES Varlığından Yerel Para Birimlerine

CLONES (CLONES) Token Ekonomisi

CLONES (CLONES) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. CLONES tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: CLONES (CLONES) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü CLONES (CLONES) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı CLONES fiyatı, 0,0032762 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
CLONES / USD güncel fiyatı nedir?
CLONES / USD güncel fiyatı $ 0,0032762. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
CLONES varlığının piyasa değeri nedir?
CLONES piyasa değeri $ 3,19M USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki CLONES arzı nedir?
Dolaşımdaki CLONES arzı, 975,00M USD.
CLONES için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
CLONES, ATH fiyatı olan 0,00448057 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük CLONES fiyatı (ATL) nedir?
CLONES, ATL fiyatı olan 0,00271052 USD değerine düştü.
CLONES işlem hacmi nedir?
CLONES için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
CLONES bu yıl daha da yükselir mi?
CLONES piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için CLONES fiyat tahminine göz atın.
CLONES (CLONES) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
09-19 14:44:00Sektör Haberleri
Bazı halka açık blok zinciri token'ları güç gösteriyor, IMX 24 saatlik artışı %16,3'e ulaşıyor
09-19 12:40:00Sektör Haberleri
Altcoin Sezonu Endeksi 76 bildiriyor, iki gün üst üste "Altcoin Sezonu" bölgesinde kalıyor
09-19 11:35:00Sektör Haberleri
MetaMask 確認代幣發行，母公司執行長表示將「比預期更早」推出
09-18 11:44:00Sektör Haberleri
Fed faiz oranlarını 25 baz puan düşürdü, altcoinler geniş çapta yükseldi, APX 24 saatte %309'dan fazla artış gösterdi
09-18 03:09:00Sektör Haberleri
Veri: Bugün Bitcoin, 29.685 BTC'nin birikim adreslerine akmasıyla 2025'in ikinci en büyük günlük girişini kaydetti
09-16 14:49:00Sektör Haberleri
Dün, ABD Ethereum spot ETF'leri 359 milyon dolar net giriş görürken, Bitcoin spot ETF'leri 259 milyon dolar net giriş kaydetti

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz.