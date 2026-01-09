Bugünkü Clown Fiyatı

Bugünkü Clown (CLOWN) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 0,89 değişim gösterdi. Mevcut CLOWN / USD dönüşüm oranı CLOWN başına $ 0 şeklindedir.

Clown, şu anda piyasa değeri açısından $ 321.672 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1000,00M CLOWN şeklindedir. Son 24 saat içinde CLOWN, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00122678 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, CLOWN, son bir saatte -%0,15 ve son 7 günde -%18,23 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Clown (CLOWN) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 321,67K$ 321,67K $ 321,67K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 321,67K$ 321,67K $ 321,67K Dolaşım Arzı 1000,00M 1000,00M 1000,00M Toplam Arz 999.999.968,0585 999.999.968,0585 999.999.968,0585

