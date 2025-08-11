Cod3x USD Fiyatı (CDXUSD)
Cod3x USD (CDXUSD), şu anda 1,012 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. CDXUSD / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
MEXC'deki CDXUSD / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, CDXUSD fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, Cod3x USD / USD fiyat değişimi, $ +0,01496421.
Son 30 gün içerisinde, Cod3x USD / USD fiyat değişimi, $ +0,0075273572.
Son 60 gün içerisinde, Cod3x USD / USD fiyat değişimi, $ +0,0178182840.
Son 90 gün içerisinde, Cod3x USD / USD fiyat değişimi, $ +0,0146450440329072.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0,01496421
|+%1,50
|30 Gün
|$ +0,0075273572
|+%0,74
|60 Gün
|$ +0,0178182840
|+%1,76
|90 Gün
|$ +0,0146450440329072
|+%1,47
En güncel Cod3x USD fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+%1,76
+%1,50
+%0,83
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
cdxUSD presents a unique implementation of features from the industry's leading Collateralized Debt Position (CDP) platforms, aggregated into a new DeFi primitive that addresses assessed fl aws and optimizes for user safety and reduced protocol risk. The stablecoin features structural risk mitigations that reinforce its security and enable it to scale yields organically alongside the system. Cod3x cdxUSD is planned to be available on various EVM chains in the form of an ERC20 Token. Cod3x is able to create and manage Facilitators, whereby each Facilitator is associated with a strategy that can autonomously mint and burn cdxUSD tokens. The design allows for flexibility and upgradability on how cdxUSD is minted, while isolating risk.
Cod3x USD (CDXUSD) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar.
