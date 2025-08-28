CODE (CODE) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00380621 $ 0,00380621 $ 0,00380621 24 sa Düşük $ 0,01050707 $ 0,01050707 $ 0,01050707 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00380621$ 0,00380621 $ 0,00380621 24 sa Yüksek $ 0,01050707$ 0,01050707 $ 0,01050707 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,01376831$ 0,01376831 $ 0,01376831 En Düşük Fiyat $ 0,00380621$ 0,00380621 $ 0,00380621 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,04 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%62,66 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

CODE (CODE) canlı fiyatı $0,00387762. CODE, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00380621 ve en yüksek $ 0,01050707 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. CODE için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,01376831, en düşük fiyatı ise $ 0,00380621 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, CODE son bir saatte -%0,04 değişim gösterdi, 24 saatte -%62,66 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

CODE (CODE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 76,72K$ 76,72K $ 76,72K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 76,72K$ 76,72K $ 76,72K Dolaşım Arzı 19,79M 19,79M 19,79M Toplam Arz 19.785.998,49279842 19.785.998,49279842 19.785.998,49279842

Şu anki CODE piyasa değeri $ 76,72K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki CODE arzı 19,79M olup, toplam arzı 19785998.49279842. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 76,72K.