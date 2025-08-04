Codec Flow (CODEC) Nedir?

CodecFlow is an on-demand cloud desktop platform for AI agents, powered by MCP and TEE. It lets agents run tasks like automating legacy apps, trading, or managing online stores with full OS-level access. Developers can launch Windows, macOS, or Linux machines instantly via API. It supports secure data sharing, works with any AI model, and offers clean SDKs and a robust API for full control. CodecFlow also ensures safe execution through secure, isolated environments, making it ideal for complex and sensitive workflows.

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Codec Flow (CODEC) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

Codec Flow (CODEC) Token Ekonomisi

Codec Flow (CODEC) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. CODEC tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!