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Codec Flow Fiyatı (CODEC)

Listelenmedi

Codec Flow (CODEC) Canlı Fiyat Grafiği

$0,01578507
$0,01578507$0,01578507
+%7,101D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Codec Flow (CODEC) Fiyatı

Codec Flow (CODEC), şu anda 0,01571518 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 15,58M USD piyasa değerine sahiptir. CODEC / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Codec Flow Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%6,64
Codec Flow 24 saatlik fiyat değişimi
999,90M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Codec Flow (CODEC) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Codec Flow / USD fiyat değişimi, $ +0,00097841.
Son 30 gün içerisinde, Codec Flow / USD fiyat değişimi, $ +0,0212043195.
Son 60 gün içerisinde, Codec Flow / USD fiyat değişimi, $ +0,0796903231.
Son 90 gün içerisinde, Codec Flow / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,00097841+%6,64
30 Gün$ +0,0212043195+%134,93
60 Gün$ +0,0796903231+%507,09
90 Gün$ 0--

Codec Flow (CODEC) Fiyat Analizi

En güncel Codec Flow fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,01316144
$ 0,01316144$ 0,01316144

$ 0,01617668
$ 0,01617668$ 0,01617668

$ 0,01852202
$ 0,01852202$ 0,01852202

+%19,29

+%6,64

-%6,45

Codec Flow (CODEC) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 15,58M
$ 15,58M$ 15,58M

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999,90M
999,90M 999,90M

Codec Flow (CODEC) Nedir?

CodecFlow is an on-demand cloud desktop platform for AI agents, powered by MCP and TEE. It lets agents run tasks like automating legacy apps, trading, or managing online stores with full OS-level access. Developers can launch Windows, macOS, or Linux machines instantly via API. It supports secure data sharing, works with any AI model, and offers clean SDKs and a robust API for full control. CodecFlow also ensures safe execution through secure, isolated environments, making it ideal for complex and sensitive workflows.

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Codec Flow (CODEC) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

Codec Flow (CODEC) Token Ekonomisi

Codec Flow (CODEC) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. CODEC tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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CODEC Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 CODEC / VND
413,5449617
1 CODEC / AUD
A$0,0242013772
1 CODEC / GBP
0,011786385
1 CODEC / EUR
0,0135150548
1 CODEC / USD
$0,01571518
1 CODEC / MYR
RM0,0664752114
1 CODEC / TRY
0,6391363706
1 CODEC / JPY
¥2,31013146
1 CODEC / ARS
ARS$21,439434315
1 CODEC / RUB
1,2531284532
1 CODEC / INR
1,3772783752
1 CODEC / IDR
Rp257,6258604192
1 CODEC / KRW
21,7661529072
1 CODEC / PHP
0,9001655104
1 CODEC / EGP
￡E.0,7612433192
1 CODEC / BRL
R$0,0881621598
1 CODEC / CAD
C$0,0215297966
1 CODEC / BDT
1,8971365296
1 CODEC / NGN
23,846999891
1 CODEC / UAH
0,648251175
1 CODEC / VES
Bs1,93296714
1 CODEC / CLP
$15,10228798
1 CODEC / PKR
Rs4,4007218554
1 CODEC / KZT
8,421764962
1 CODEC / THB
฿0,5098004392
1 CODEC / TWD
NT$0,469098123
1 CODEC / AED
د.إ0,0576747106
1 CODEC / CHF
Fr0,012572144
1 CODEC / HKD
HK$0,1232070112
1 CODEC / MAD
.د.م0,1419080754
1 CODEC / MXN
$0,2960739912
1 CODEC / PLN
0,0579890142
1 CODEC / RON
лв0,0688324884
1 CODEC / SEK
kr0,1518086388
1 CODEC / BGN
лв0,0265586542
1 CODEC / HUF
Ft5,411522233
1 CODEC / CZK
0,3337904232
1 CODEC / KWD
د.ك0,0047931299
1 CODEC / ILS
0,053431612