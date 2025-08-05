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CodeCraft AI Fiyatı (CRAFT)

Listelenmedi

CodeCraft AI (CRAFT) Canlı Fiyat Grafiği

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mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü CodeCraft AI (CRAFT) Fiyatı

CodeCraft AI (CRAFT), şu anda 0 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 19,88K USD piyasa değerine sahiptir. CRAFT / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

CodeCraft AI Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
--
CodeCraft AI 24 saatlik fiyat değişimi
964,93M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında CodeCraft AI (CRAFT) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, CodeCraft AI / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, CodeCraft AI / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, CodeCraft AI / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, CodeCraft AI / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0--
30 Gün$ 0+%35,98
60 Gün$ 0+%18,01
90 Gün$ 0--

CodeCraft AI (CRAFT) Fiyat Analizi

En güncel CodeCraft AI fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00299688
$ 0,00299688$ 0,00299688

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-%1,90

CodeCraft AI (CRAFT) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 19,88K
$ 19,88K$ 19,88K

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964,93M
964,93M 964,93M

CodeCraft AI (CRAFT) Nedir?

Multi Agentic AI coding Company. Turning text into code and uploading it to a Gitlab repository. We are developing it to be a focused and have options for both novice users with simpler understanding of coding, as well as for senior developers which will have more advanced options, control and capabilities (more similar to what in traditional coding would be VSCode). It is a working tool and is already used actively, from boosting productivity to building working apps.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

CodeCraft AI (CRAFT) Kaynağı

Resmi Websitesi

CodeCraft AI (CRAFT) Token Ekonomisi

CodeCraft AI (CRAFT) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. CRAFT tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

CRAFT Varlığından Yerel Para Birimlerine

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