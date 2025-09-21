Coding Dino (DINO) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,0020648 $ 0,0020648 $ 0,0020648 24 sa Düşük $ 0,00214385 $ 0,00214385 $ 0,00214385 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,0020648$ 0,0020648 $ 0,0020648 24 sa Yüksek $ 0,00214385$ 0,00214385 $ 0,00214385 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00436099$ 0,00436099 $ 0,00436099 En Düşük Fiyat $ 0,00003173$ 0,00003173 $ 0,00003173 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,19 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%0,48 Fiyat Değişimi (7 G) -%9,49 Fiyat Değişimi (7 G) -%9,49

Coding Dino (DINO) canlı fiyatı $0,0020675. DINO, son 24 saat içinde en düşük $ 0,0020648 ve en yüksek $ 0,00214385 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. DINO için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00436099, en düşük fiyatı ise $ 0,00003173 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, DINO son bir saatte -%0,19 değişim gösterdi, 24 saatte -%0,48 ve son 7 günde -%9,49 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Coding Dino (DINO) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 20,71M$ 20,71M $ 20,71M Dolaşım Arzı 0,00 0,00 0,00 Toplam Arz 10.000.000.000,0 10.000.000.000,0 10.000.000.000,0

Şu anki Coding Dino piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki DINO arzı 0,00 olup, toplam arzı 10000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 20,71M.