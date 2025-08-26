Cody (CODY) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: 24 sa Düşük $ 0,00000459 24 sa Yüksek $ 0,00000585 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00000585 En Düşük Fiyat $ 0,00000459 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%3,72 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%14,25 Fiyat Değişimi (7 G) --

Cody (CODY) canlı fiyatı $0,00000488. CODY, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00000459 ve en yüksek $ 0,00000585 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. CODY için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00000585, en düşük fiyatı ise $ 0,00000459 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, CODY son bir saatte +%3,72 değişim gösterdi, 24 saatte -%14,25 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Cody (CODY) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 194,41K Hacim (24 Sa) -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 486,02K Dolaşım Arzı 40,00B Toplam Arz 100.000.000.000,0

Şu anki Cody piyasa değeri $ 194,41K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki CODY arzı 40,00B olup, toplam arzı 100000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 486,02K.