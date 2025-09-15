Cofinex (CNX) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,201066 $ 0,201066 $ 0,201066 24 sa Düşük $ 0,202927 $ 0,202927 $ 0,202927 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,201066$ 0,201066 $ 0,201066 24 sa Yüksek $ 0,202927$ 0,202927 $ 0,202927 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,203083$ 0,203083 $ 0,203083 En Düşük Fiyat $ 0,201066$ 0,201066 $ 0,201066 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,14 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%0,20 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

Cofinex (CNX) canlı fiyatı $0,201752. CNX, son 24 saat içinde en düşük $ 0,201066 ve en yüksek $ 0,202927 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. CNX için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,203083, en düşük fiyatı ise $ 0,201066 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, CNX son bir saatte -%0,14 değişim gösterdi, 24 saatte -%0,20 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Cofinex (CNX) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 13,12M$ 13,12M $ 13,12M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 100,90M$ 100,90M $ 100,90M Dolaşım Arzı 65,00M 65,00M 65,00M Toplam Arz 500.000.000,0 500.000.000,0 500.000.000,0

Şu anki Cofinex piyasa değeri $ 13,12M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki CNX arzı 65,00M olup, toplam arzı 500000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 100,90M.