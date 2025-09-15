CNX Hakkında Daha Fazla Bilgi

Cofinex Fiyatı (CNX)

Listelenmedi

1 CNX / USD Canlı Fiyatı:

$0,201752
$0,201752
-%0,301D
Cofinex (CNX) Canlı Fiyat Grafiği
Cofinex (CNX) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,201066
$ 0,201066
24 sa Düşük
$ 0,202927
$ 0,202927
24 sa Yüksek

$ 0,201066
$ 0,201066

$ 0,202927
$ 0,202927

$ 0,203083
$ 0,203083

$ 0,201066
$ 0,201066

-%0,14

-%0,20

--

--

Cofinex (CNX) canlı fiyatı $0,201752. CNX, son 24 saat içinde en düşük $ 0,201066 ve en yüksek $ 0,202927 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. CNX için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,203083, en düşük fiyatı ise $ 0,201066 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, CNX son bir saatte -%0,14 değişim gösterdi, 24 saatte -%0,20 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Cofinex (CNX) Piyasa Bilgileri

$ 13,12M
$ 13,12M

--
--

$ 100,90M
$ 100,90M

65,00M
65,00M

500.000.000,0
500.000.000,0

Şu anki Cofinex piyasa değeri $ 13,12M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki CNX arzı 65,00M olup, toplam arzı 500000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 100,90M.

Cofinex (CNX) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Cofinex / USD fiyat değişimi, $ -0,0004103414254496.
Son 30 gün içerisinde, Cofinex / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Cofinex / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Cofinex / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,0004103414254496-%0,20
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Cofinex (CNX) Nedir?

Cofinex (Minos Blockchain s.r.o ), a leading fintech company, is regulated by The CNB Czech Republic. With over 115,000+ users, Cofinex is claimed to be a trusted and secure crypto asset exchange application across the world. Headquartered in Singapore, with branch offices in the USA, UK, India, Czech Republic and Thailand, their operations are already running in South Korea, Thailand, Laos, Indonesia, Cambodia, Malaysia, the Philippines, and other APAC countries. Cofinex Exchange offers its users an easy and secure platform to buy and sell Bitcoin, Ripple, Ethereum, Tron, CNX, and over 670+ crypto assets.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Cofinex (CNX) Kaynağı

Resmi Websitesi

Cofinex Fiyat Tahmini (USD)

Cofinex (CNX) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Cofinex (CNX) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Cofinex için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Cofinex fiyat tahminini hemen kontrol edin!

CNX Varlığından Yerel Para Birimlerine

Cofinex (CNX) Token Ekonomisi

Cofinex (CNX) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. CNX tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Cofinex (CNX) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Cofinex (CNX) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı CNX fiyatı, 0,201752 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
CNX / USD güncel fiyatı nedir?
CNX / USD güncel fiyatı $ 0,201752. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Cofinex varlığının piyasa değeri nedir?
CNX piyasa değeri $ 13,12M USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki CNX arzı nedir?
Dolaşımdaki CNX arzı, 65,00M USD.
CNX için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
CNX, ATH fiyatı olan 0,203083 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük CNX fiyatı (ATL) nedir?
CNX, ATL fiyatı olan 0,201066 USD değerine düştü.
CNX işlem hacmi nedir?
CNX için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
CNX bu yıl daha da yükselir mi?
CNX piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için CNX fiyat tahminine göz atın.
Cofinex (CNX) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
09-14 18:21:00Sektör Haberleri
Altcoin Sezonu Endeksi geçici olarak 70 bildiriyor, 90 günlük yüksek seviyesini koruyor
09-14 11:30:00Sektör Haberleri
Altcoin piyasası ısınmaya devam ediyor, "TOTAL3" 7 günde %10.66 yükseldi, altcoin sezonu ortaya çıkıyor olabilir
09-13 20:25:52Sektör Haberleri
Yerleşik meme coinleri yaygın kazançlar gösteriyor, MOODENG 24 saatte %52'nin üzerinde yükseliyor
09-13 19:50:31Sektör Haberleri
Bitcoin Piyasa Payı %57,35'e Düştü, Yılbaşından Bu Yana En Düşük Seviyeye Yaklaşıyor
09-13 19:19:57Sektör Haberleri
09-13 14:20:13Sektör Haberleri
Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.