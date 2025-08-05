COINS Hakkında Daha Fazla Bilgi

COINS Fiyat Bilgileri

COINS Whitepaper

COINS Resmi Websitesi

COINS Token Ekonomisi

COINS Fiyat Tahmini

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

Coin Logosu

Coin Fiyatı (COINS)

Listelenmedi

Coin (COINS) Canlı Fiyat Grafiği

$0,00014368
$0,00014368$0,00014368
+%2,701D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Coin (COINS) Fiyatı

Coin (COINS), şu anda 0,00014337 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 143,37K USD piyasa değerine sahiptir. COINS / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Coin Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%2,56
Coin 24 saatlik fiyat değişimi
1000,00M USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki COINS / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, COINS fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

USD Bazında Coin (COINS) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Coin / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Coin / USD fiyat değişimi, $ +0,0000254871.
Son 60 gün içerisinde, Coin / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Coin / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0+%2,56
30 Gün$ +0,0000254871+%17,78
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Coin (COINS) Fiyat Analizi

En güncel Coin fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,00013614
$ 0,00013614$ 0,00013614

$ 0,00014327
$ 0,00014327$ 0,00014327

$ 0,00018649
$ 0,00018649$ 0,00018649

+%2,03

+%2,56

+%25,93

Coin (COINS) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 143,37K
$ 143,37K$ 143,37K

--
----

1000,00M
1000,00M 1000,00M

Coin (COINS) Nedir?

Reserve Coin Series is a set of tokens built on the Solana blockchain that replicate the U.S. dollar currency system. These tokens come in familiar amounts like Coin, Penny, Nickel, Dime, Quarter, $1, $5, $10, $20, $50, and $100. The Reserve Bank app, created by The Reserve Bank, LLC, is a mobile finance app that helps users manage their money easily. It provides a secured credit card linked to a crypto wallet, and it automatically pays off the credit card balance after each use with crypto. Users can buy Reserve Coin tokens and swap other Solana tokens within the app. This makes it simple to convert crypto into regular money to pay the credit card. The app also offers virtual credit cards that work with Apple Pay, Google Pay, and Samsung Pay, making payments fast, easy, and secure.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Coin (COINS) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

Coin (COINS) Token Ekonomisi

Coin (COINS) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. COINS tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Coin (COINS) Hakkında Diğer Sorular

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

COINS Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 COINS / VND
3,77278155
1 COINS / AUD
A$0,0002207898
1 COINS / GBP
0,0001075275
1 COINS / EUR
0,0001232982
1 COINS / USD
$0,00014337
1 COINS / MYR
RM0,0006064551
1 COINS / TRY
0,0058279905
1 COINS / JPY
¥0,02107539
1 COINS / ARS
ARS$0,1955925225
1 COINS / RUB
0,0114437934
1 COINS / INR
0,0126065241
1 COINS / IDR
Rp2,3503274928
1 COINS / KRW
0,1988484552
1 COINS / PHP
0,0082194021
1 COINS / EGP
￡E.0,0069448428
1 COINS / BRL
R$0,0007914024
1 COINS / CAD
C$0,0001964169
1 COINS / BDT
0,0174595986
1 COINS / NGN
0,2182191759
1 COINS / UAH
0,0059813964
1 COINS / VES
Bs0,01806462
1 COINS / CLP
$0,13849542
1 COINS / PKR
Rs0,0405335664
1 COINS / KZT
0,0774126315
1 COINS / THB
฿0,0046423206
1 COINS / TWD
NT$0,0042853293
1 COINS / AED
د.إ0,0005261679
1 COINS / CHF
Fr0,000114696
1 COINS / HKD
HK$0,0011240208
1 COINS / MAD
.د.م0,0013003659
1 COINS / MXN
$0,0027082593
1 COINS / PLN
0,0005290353
1 COINS / RON
лв0,0006279606
1 COINS / SEK
kr0,0013849542
1 COINS / BGN
лв0,0002422953
1 COINS / HUF
Ft0,0494712522
1 COINS / CZK
0,0030451788
1 COINS / KWD
د.ك0,00004372785
1 COINS / ILS
0,0004888917