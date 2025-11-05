coinage (COINAGE) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00202171 $ 0,00202171 $ 0,00202171 24 sa Düşük $ 0,00228136 $ 0,00228136 $ 0,00228136 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00202171$ 0,00202171 $ 0,00202171 24 sa Yüksek $ 0,00228136$ 0,00228136 $ 0,00228136 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,01197817$ 0,01197817 $ 0,01197817 En Düşük Fiyat $ 0,00166655$ 0,00166655 $ 0,00166655 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,75 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%3,04 Fiyat Değişimi (7 G) -%26,90 Fiyat Değişimi (7 G) -%26,90

coinage (COINAGE) canlı fiyatı $0,00218314. COINAGE, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00202171 ve en yüksek $ 0,00228136 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. COINAGE için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,01197817, en düşük fiyatı ise $ 0,00166655 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, COINAGE son bir saatte -%0,75 değişim gösterdi, 24 saatte +%3,04 ve son 7 günde -%26,90 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

coinage (COINAGE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 2,18M$ 2,18M $ 2,18M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 2,18M$ 2,18M $ 2,18M Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki coinage piyasa değeri $ 2,18M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki COINAGE arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 2,18M.