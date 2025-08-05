Coinbread (BREAD) Nedir?

Coinbread lets you collect your slice of $BTC and turns passive holding into active on-chain ownership. By pairing the loaf with cbBTC rewards on Base, every trade drips real Bitcoin directly to your wallet. No staking hoops, no hidden team bags, just soft-crust fun with hard-money upside. Add deep launch liquidity, a treasury secured by multi-sig, and zero team tokens, and you get a protocol built to rise, feed its community over time, and showcase how open finance should taste.

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Coinbread (BREAD) Kaynağı Resmi Websitesi

Coinbread (BREAD) Token Ekonomisi

Coinbread (BREAD) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. BREAD tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!